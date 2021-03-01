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برلمان كوردستان يحث لتشكيل قائمة انتخابية كوردية بمناطق النزاع

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-01T09:05:12+0000
برلمان كوردستان يحث لتشكيل قائمة انتخابية كوردية بمناطق النزاع

شفق نيوز/ دعا نائب رئيس برلمان كوردستان هيمن هورامي، الإثنين، القوى الكوردستانية تشكيل قائمة انتخابية موحدة في المناطق المتنازع عليها.

وقال هيمن هورامي خلال ترأسه جلسة برلمان كوردستان في فصله التشريعي الجديد، "الانتخابات العراقية على الأبواب، وباسم رئاسة البرلمان نطالب من القوى السياسية الكوردية تشكيل قائمة موحدة في مناطق النزاع".

ودعا ايضاً "القوى السياسية الكوردية أن تتحالف مع القوى السياسية العراقية التي تؤمن بالفدرالية وما جاء في الدستور العراقي.

كما اشار الى ان برلمان يراقب عن كثب المفاوضات الجارية بين بغداد واربيل وبالاخص بشأن الموازنة.

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