برلمان كوردستان يجتمع مع رؤساء الكتل لبحث الانتخابات والمخاطر المحدقة بالإقليم

شفق نيوز/ من المقرر أن تجتمع هيئة رئاسة برلمان كوردستان، يوم غد الأربعاء، مع رؤساء الكتل لبحث الانتخابات البرلمانية في الإقليم المزمع إجراؤها في مطلع شهر تشرين الأول المقبل، وكذلك التهديدات التي تحدق بكوردستان.

وقال عضو هيئة الرئاسة هيمن هورامي في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم من أمام مبنى البرلمان في العاصمة الإقليم أربيل، إنه بعد ظهر يوم الغد سينعقد الاجتماع في مبنى البرلمان.

وأوضح أن الاجتماع سيقف على القضايا المتعلقة بالانتخابات المرتقبة والمخاطر المحدقة بإقليم كوردستان، واصفا تلك المخاطر بأنها "جدية".

وكانت تنسيقية الفصائل المقاومة قد قالت أمس الاثنين؛ أنها رصدت عمليات تدريب لمجاميع مسلحة في إقليم كوردستان العراق، فضلا عن تحركات مشبوهة من أدوات داخلية لعملاء الخارج وفقا لبيانهم.

ورد مجلس أمن إقليم كوردستان على بيان اصدرته فصائل مسلحة موالية لايران تتهم فيها الإقليم بتدريب جماعات مسلحة.

وقال المجلس إن مجموعة خارجة عن القانون تطلق على نفسها اسم "الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية" والتي من الواضح والمعلوم هوية الأشخاص الذين يدفعونها ويقفون وراءها، قامت بتلفيق جملة من الاتهامات التي لا أساس لها وتهديد إقليم كوردستان في بيان لها.

وذكر البيان أن هذه التهديدات ليست بالجديدة وقد قامت هذه المجاميع حتى الآن بكل ما في وسعها فعلياً ملبيةً لدسائس القوى الخارجية في مناطق العراق المختلفة، ولم تجلب للعراق سوى الويلات والدمار والفتنة.

وشدد مجلس امن الاقليم بأنه "نحن من هنا نبلغهم بأن أي اعتداء على إقليم كوردستان وهو كيان دستوري ضمن العراق، سيكون له ثمن باهظ، ويبدو أنهم لم يأخذوا العبرة من التاريخ وإلا كانوا سيفهمون أن قوى أكبر وأكثر تسليحاً منهم لم تنجح في النيل من إرادة شعبنا".

وقال أيضا إن إن هذه المجاميع الخارجة عن القانون تمثل تهديداً على سيادة العراق وأمنه وهي ذاتها التي تمهد الأرضية لتفشي الإرهاب والفكر المتطرف.