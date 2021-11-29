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برلمان كوردستان يتفقد منطقة تواجه هجمات متصاعدة لداعش

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-29T14:59:18+0000
برلمان كوردستان يتفقد منطقة تواجه هجمات متصاعدة لداعش

شفق نيوز/ تفقد وفد يمثل لجنة المناطق الكوردستانية خارج إقليم كوردستان (المناطق المتنازع عليها)، الاثنين، قوات البيشمركة في مناطق غرب نهر دجلة.

وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن رئيسة اللجنة جوان يونس روزبياني برفقة عدد من أعضائها تفقدوا محور قوات البيشمركة في غرب دجلة وسحيلا والتقوا أيضا بالمسؤولين الأمنيين والإداريين وممثلي سكان المنطقة في سنجار وزمار.

وأضافت اللجنة أن "الوفد اجتمع مع المسؤولين العسكريين في قوات البيشمركة والامنيين والاداريين من اجل الاطلاع عن قرب على مشاكلهم وبالاخص أن هذه المناطق الكوردستانية خارج الاقليم تتعرض منذ فترة لهجمات متصاعدة من قبل تنظيم داعش".

واشار البيان ان "اللجنة البرلمانية وعدت المسؤولين والاداريين هناك انهم سوف يعملون على معالجة مشاكلهم من خلال برلمان كوردستان".

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