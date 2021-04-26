برلمان كوردستان يتحرك لمواجهة العنف الأسري وقتل النساء

شفق نيوز/ عقدت عدة لجان في برلمان إقليم كوردستان، يوم الاثنين، اجتماعا لمناقشة زيادة العنف الأسري وحالات قتل النساء على وجه الخصوص.

وشارك في الاجتماع رؤساء لجان الدفاع عن حقوق المرأة والشؤون الاجتماعية وحقوق الانسان والداخلية والامن والمجالس المحلية، بهدف متابعة الاحداث الأخيرة المتعلقة بالعنف الاسري والقتل بشكل عام وقتل النساء بشكل خاص وزيادة هذه الظاهرة في المجتمع.

وبحسب بيان للبرلمان ورد لوكالة شفق نيوز، فأن "الاجتماع قرر تشكيل لجنة مشتركة والبدء بجمع البيانات والاحصائيات بخصوص المعلومات والاحداث الأخيرة ومن جانب اخر بهدف متابعة مراقبة مسالة زيادة العنف الاسري وقتل النساء مع الجهات التنفيذية والسلطة القضائية وإيجاد تنسيق بين الأطراف ذات العلاقة لتحديد النواقص والقيام بالمتابعات القانونية الضرورية مع سد الثغرات القانونية لهذه القضايا من خلال تعديل القوانين او تشريع قوانين أخرى من اجل إيجاد الية مشتركة للعمل وصياغة استراتيجية ضرورية لمواجهة ظاهرتي العنف الاسري والقتل في إقليم كردستان".