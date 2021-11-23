برلمان كوردستان يبعث رسالة للأمم المتحدة لإجراء انتخاباته في 2022

شفق نيوز/ أعلنت هيئة رئاسة برلمان كوردستان يوم الثلاثاء أنها بعثت برسالة إلى الأمم المتحدة لدعم الانتخابات في الإقليم بموعدها المحدد، و المزمع إجراؤها في شهر أيلول من العام المقبل.

وقال هيمن هورامي نائب رئيس برلمان كوردستان في مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش جلسة للبرلمان، "يتعين إكمال هيكلية مفوضية الانتخابات والاستفتاء في الإقليم في 1/2/2022 لكي تتمكن المفوضية من إكمال إجراءاتها واستعداداتها للانتخابات البرلمانية في العام القادم".

وأضاف "قررنا ارسال رسالة رسمية إلى الأمم المتحدة لدعم المفوضية من الناحية الفنية خلال الانتخابات القادمة".

وعن دور الأقليات في الانتخابات قال هورامي إن "قانون المفوضية لسنة 2014 ضمن حقوق المكونات في المفوضية وتم تحديد 9 أعضاء لمجلس المفوضين، ووقتها كانت هناك خمس كتل برلمانية، منها الديمقراطي الكوردساتي، والاتحاد الوطني والتغيير، والجماعة الاسلامية، والاتحاد الاسلامي، ولهذا يجب اعادة بناء هيكلية المفوضية حسب التغيرات التي حصلت على الكتل السياسية في البرلمان، ولكن سنترك هذا الأمر للكتل السياسية.

وأكد أنه للحفاظ على سمعة الاقليم والعملية الديمقراطية يجب ان تجري الانتخابات في موعدها المحدد.

وطالبت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم الخميس الفائت، باستبدال اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كوردستان، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم بموعدها المحدد المزمع في 22 من شهر أيلول من العام 2022.

وقال رئيس الكتلة خالد ملا زانا في مؤتمر صحفي عقده في برلمان كوردستان في حينها، "إننا في الكتلة طرحنا آراءنا في الاجتماع الذي انعقد مع باقي الكتل الكوردستانية أكدنا فيه أيضا على ضرورة أن يكون للإقليم دستوراً من خلال انتخاب لجنة برلمانية جديدة يقع على عاتقها القيام بذلك"، مردفا بالقول إنه "قد اتفقنا في هذا الاطار مع باقي الكتل على تهيئة ارضية للوصول الى نتيجة حول كتابة الدستور".

وعن مفوضية الانتخابات في الاقليم قال رئيس الكتلة انه تم انتخابها في العام 2013 وفق الاستحقاقات الانتخابية لبرلمان كوردستان، وتشكلت في العام 2014 من 9 أعضاء، مبينا أن ولاية هذه المفوضية قد انتهى في العام 2019 و ينبغي تشكيل مفوضية جديدة قبل المضي في إجراء الانتخابات البرلمانية.

وأكد ملا زانا على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم في موعدها المحدد وعدم تأجيلها.