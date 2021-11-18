برلمان كوردستان: هناك رغبة للمهاجرين في بيلاروسيا بالعودة إلى الاقليم

شفق نيوز/ أكدت لجنة العلاقات الخارجية والجالية الكوردية في الخارج في برلمان كوردستان يوم الخميس استمرار تسيير الرحلات الجوية إلى بيلاروسيا لإجلاء المهاجرين الكورد الراغبين بالعودة طوعا للإقليم، مشيرة إلى وجود مشاكل لبعض الأُسر المحاصرة في الحدود الأوروبية لفقدانها المستمسكات الثبوتية.

وقال رئيس اللجنة ريبوار بابكيي في مؤتمر صحفي عقده باربيل وحضره مراسل وكالة شفق نيوز " خلال الأيام القليلة الماضية كنا على اتصال مع المهاجرين الكورد"، مردفا بالقول إن "هناك رغبة كبيرة من المهاجرين الكورد للعودة، واليوم ستصل رحلة وستليها رحلات أُخرى".

وأضاف ان "حكومة الاقليم ستستمر في اعادة جميع الذين يرغبون في العودة الطوعية"، منوهاً إلى أن "المهاجرين سيعودون على نفقة إقليم كوردستان بالتعاون مع الحكومة الاتحادية وتعمل حكومة الإقليم على اعادتهم مجانا".

كما أشار بابكيي إلى أن "بعض المهاجرين لديهم مشكلة انتهاء التاشيرة، او أضاعوا جوازات السفر، واليوم اتصلت بنا أُسرة لتعود ولكن شرطة بيلاروسيا لم تسمح لها بالتوجه الى منسيك للالتحاق بالرحلة"، مؤكدا ان "الخارجية العراقية تعمل على انهاء هذه المشكلة".

وتابع رئيس اللجنة البرلمانية بالقول إن "رحلة اليوم ستضم نحو 300 شخص"، مبينا أن "العدد الذي يرغب بالعودة أكبر ولهذا نتعهد باعادة الجميع".

ورحبت حكومة إقليم كوردستان يوم الأربعاء بالجهود المبذولة بإعادة المهاجرين الكورد طوعا من بيلاروسيا إلى الاقليم.

قررت الخطوط الجوية، تنفيذ رحلة جوية اليوم الخميس لإجلاء العراقيين العالقين في الحدود البيلاروسية.

وكان القنصل الألماني العام في إقليم كوردستان كليمنس زيمتنر قد حث أمس الخميس سكان الإقليم إلى عدم التصديق بالمهربين، والوعود التي يقطعونها لهم بشأن الهجرة إلى أوروبا، واصفا تلك الوعد بأنها مجرد "أكاذيب" تقودهم إلى مصير مشابه للمتواجدين على الحدود البيلاروسية حاليا.