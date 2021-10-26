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برلمان كوردستان: كميات البنزين سترتفع إلى 3 ملايين لتر في الإقليم الشهر المقبل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-26T11:42:30+0000
برلمان كوردستان: كميات البنزين سترتفع إلى 3 ملايين لتر في الإقليم الشهر المقبل

شفق نيوز/ قدمت لجنة الطاقة الثروات الطبيعية في برلمان كوردستان اليوم الثلاثاء جملة من المقترحات بشأن معالجة مشكلة ارتفاع أسعار البنزين، ووفقا لرئيس اللجنة فإنه إذا تم تنفيذ هذه المقترحات فإن هذه المشكلة ستنتهي.

وقال رئيس اللجنة علي حمه صالح في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن "مقترحاتنا لحل ارتفاع أسعار البنزين والوقود بشكل عام هي نتيجة التحقيق الشامل الذي تجريه لجنتنا، لذلك نؤكد لشعب إقليم كوردستان أنه إذا تم اعتماد هذه المقترحات، فلن يكون هناك ما يسمى بارتفاع سعر البنزين".

وأضاف أن "كميات البنزين الذي سترسله بغداد سيرتفع الشهر المقبل ومع الانتاج المحلي سيصل إلى ثلاثة ملايين لتر من البنزين"، مردفا بالقول إنه "إذا تم توزيع هذه الكميات بشكل عادل على محطات الوقود في إقليم كوردستان وبدون احتكار، سيتم حل مشكلة البنزين".

وأضاف أن وزارة الثروات الطبيعية وعدت بتنفيذ هذه المقترحات، مؤكدا "نحن ننتظر منها التنفيذ".

ومن ضمن المقترحات الأخرى التي قدمتها اللجنة الى وزارة الثروات الطبيعية ومجلس وزراء إقليم كوردستان، فتح السيطرات لكي يتسنى لأي شخص القيام بعملية التبادل التجاري لمادة البنزين مع باقي المحافظات العراقية.

ونوه حمه صالح إلى التسعيرة الرخيصة في باقي المحافظات العراقية لمادة البنزين قائلا: إن هذا يعود إلى دعم الحكومة العراقية للتسعيرة إضافة إلى الاعتماد على الانتاج المحلي للوقود.

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