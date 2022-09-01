برلمان كوردستان قلق من الأحداث ويحذر: العراق يمر بمرحلة صعبة ومجهولة المصير

شفق نيوز/ أعربت رئيس برلمان كوردستان ريواز فائق، يوم الخميس، عن قلقها إزاء الأحداث الأخيرة التي شهدها العراق، داعية القوى والأطراف السياسية إلى تأدية دور إيجابي للتهدئة.

وقالت فائق في كلمة لها مع إفتتاح جلسات الفصل التشريعي الجديد لبرلمان كوردستان، "في الوقت الذي نعلن فيه افتتاح الفصل التشريعي يمر العراق بمرحلة صعبة تسببت بإيجاد حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني، والتي لا يسهل التنبؤ بنتائجها".

وأضافت أن "البلد يخطو نحو مصير مجهول، ولا يمكن التصور أن شرارة هذه النيران لن تصل إلينا (في إقليم كوردستان)"، داعية الأحزاب والقوى السياسية كافة إلى "توحيد خطاباتها وصفوفها، ومحاولة تأدية دور إيجابي في إطفاء هذه النار".