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برلمان كوردستان: خلال 30 يوما سيتبين مدى التزام الحكومة الاتحادية بتنفيذ الموازنة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-14T07:33:23+0000
برلمان كوردستان: خلال 30 يوما سيتبين مدى التزام الحكومة الاتحادية بتنفيذ الموازنة

شفق نيوز/ أكد هيمن هورامي نائب رئيس برلمان إقليم كوردستان يوم الأربعاء أن الإقليم ينتظر تنفيذ بنود قانون الموازنة المالية الاتحادية للعام 2021 من قبل الحكومة العراقية.

وقال هورامي في تصريح للصحفيين من أمام مبنى البرلمان: ان حكومة اقليم كوردستان أكدت في مناسبات عدة التزامها التام ببنود قانون الموازنة الاتحادية.

ونوه إلى أنه خلال هذه المدة القليلة التي تتراوح بين 20 - 30 يوما سيتبين مدى التزام الحكومة الاتحادية في تنفيذ قانون الموازنة.

واستطرد هورامي قائلا: نطمئن السكان في إقليم كوردستان على أن من أولويات عمل البرلمان ورئاسة الاقليم والحكومة والقوى السياسية كافة بما فيها المعارضة هي أن تصرف الرواتب في كاملة في موعدها المحدد.

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