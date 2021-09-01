برلمان كوردستان: حكومة الإقليم لم ترسل الموازنة المالية منذ 8 سنوات

شفق نيوز/ عقد برلمان إقليم كوردستان اليوم الأربعاء أولى جلساته للفصل التشريعي الجديد للدورة الحالية.

واستهلت رئيسة البرلمان ريواز فائق الجلسة بكلمة لها قالت فيها إن "حكومة الإقليم لم ترسل مشروع قانون الموازنة المالية إلى البرلمان منذ ثماني سنوات".

وأضافت "ليس من الضروري تأجيل مشروع قانون الموازنة تحت أي ذريعة، ونطلب من الحكومة إرسال المشروع إلى برلمان كوردستان".

وتسعى حكومة الاقليم ومنذ مطلع العام الحالي إلى إرسال الموازنة المالية الخاصة بكوردستان إلى البرلمان بهدف المصادقة عليه.

ويؤكد مسؤولون حكوميون في الإقليم بأن حكومة كوردستان لا يمكنها إرسال الموازنة من دون صرف حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، وموافقة بغداد على موازنة الإقليم الخاصة قبل المصادقة عليها ما تسبب بعرقلتها.

وعمدت بغداد ومنذ العام 2014 على قطع حصة إقليم كوردستان من الموازنة المالية الاتحادية مما شكل عبئا ثقيلا على حكومة الإقليم في ظل الأزمات المتتالية التي شهدتها البلاد من اجتياح تنظيم داعش لمحافظات تُقدر بثلثي البلاد مرورا بموجة النزوح العائلة وانتهاء عند تفشي وباء كورونا.