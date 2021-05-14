برلمان كوردستان: حادثة الاعتداء على عائلة كوردية يضر بعلاقات الاقليم مع تركيا

شفق نيوز/ طالبت لجنة العلاقات الخارجية في برلمان اقليم كوردستان، يوم الجمعة، السلطات التركية بالتحقيق في حادثة الاعتداء على عائلة كوردية من اربيل والقبض على الجناة الذين وصفتهم بـ"المتطرفين".

وقالت اللجنة في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنها "تعبر عن استيائها للهجوم الذي قام به بعض المتطرفين بعيدا عن القيم الانسانية على عائلة كوردية في تركيا".

وأضافت أن "هذا الاعتداء لايمكن القبول به، ولايصب في صالح علاقات الاقليم مع تركيا"، مشددة على أن "ينال الجناة جزاءهم العادل وعدم السماح بتكرار مثل هذه الجرائم البشعة".

وفي وقت سابق طالبت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، الحكومة التركية بمعاقبة "مجموعة عنصرية" اعتدوا على أُسرة من أربيل.

وأظهر تسجيل فيديوي متداول قيام مجموعة من الأتراك بالإعتداء بالضرب المبرّح على رب أُسرة تنحدر من مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان قيل أن هذا الإعتداء تقف وراءه دوافع عنصرية.

ووفقا للمعلومات المتوفرة لوكالة شفق نيوز، فإن الأُسرة كانت قد قصدت تركيا بهدف السياحة خلال أيام العيد، وعند توجهها إلى مدينة "انطاليا" وعلى الطريق الرئيسي لمدينة "مرسين" تعرضت إلى الإهانة والسب والشتم من قبل أربعة أتراك والرشق بالحجارة مما أدى الى إصابة رب الأسرة وابنه الذي يبلغ من العمر 12 عاما بجروح.

وتشير المعلومات وبحسب الفيديو الذي تحصلت عليه وكالة شفق نيوز فإن إصابة الرجل بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من جهتها قالت الحكومة المحلية لمحافظة اربيل اليوم الجمعة في بيان إن الأسرة تعرضت لإعتداء بالضرب بين مدينتي "انطاليا وميرسين" في تركيا بشكل لا يمت للإنسانية بصلة.

وقالت الحكومة المحلية إن رئيسها أوميد خوشناو أجرى إتصالات هاتفيةً مع تلك الأُسرة واقربائهم مطمئناً إياهم بأنه تواصل مع الجهات الرسمية لإلقاء القبض على المتهمين وإنزال العقوبات بحقهم.