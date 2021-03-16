برلمان كوردستان: بيئة حلبجة غير مسمومة

شفق نيوز/ أكدت البروفيسور كلاويز عبيد عضو لجنة الصحة في برلمان كردستان يوم الثلاثاء أن بيئة حلبجة غير مسمومة، وذلك بعد مضي أكثر من ثلاثة عقود من الزمن على القصف الكيمياوي الذي تعرضت على يد النظام السابق.

وقالت عبيد في تصريح للصحفيين عقب انتهاء جلسة برلمان كردستان اليوم المخصصة لمناقشة اوضاع حلبجة: اعددنا دراسة مع مركز البحوث والدراسات في جامعة دهوك وتوصلنا الى نتيجة ان بيئة حلبجة غير مسمومة من ناحية المياه والأجواء والتراب.

واشارت الى ان الدراسة اجريت على الضحايا من المصابين وايضا الولادات بعد عام 1988 في حلبجة وانها ايضا اخذت عينات من المنتجات الزراعية والتراب وتم فحصها في مختبرات جامعة دهوك.