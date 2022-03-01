برلمان كوردستان: بغداد لم ترسل ديناراً واحداً للإقليم منذ مطلع 2022 ولغاية الآن

شفق نيوز/ اعتبرت رئاسة برلمان كوردستان، يوم الثلاثاء، بأنه ليست من صلاحيات المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) الغاء قانون النفط والغاز لحكومة الإقليم بأكمله، كاشفة في الوقت ذاته عن أن الحكومة الاتحادية لم ترسل أي مبلغ مالي إلى الإقليم منذ مطلع العام الحالي ولغاية الآن.

وقال هيمن هورامي عضو هيئة رئاسة برلمان كوردستان في تصريح أدلى به للصحفيين داخل مبنى البرلمان، إن هذا ولأول مرة تقوم فيه المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء قانون تم تشريعه، ووفقا لقانونها فإنه ليست من صلاحيتها الغاء قانون بأكمله صادر من البرلمان، نعم يمكن ان تلغي مادة او تعدل او توقف فقرة في القانون ولكن الغائه برمته فلا، مؤكدا ان برلمان كوردستان لن يقبل بالغاء قانونه المشرّع.

وأضاف ان حكومة اقليم كوردستان ستواصل مفاوضاتها مع حكومة تصريف الاعمال الحالية حول هذه القضية، ومن ضمن برنامجها ايضا الاسراع في تشريع قانون النفط والغاز في مجلس النواب العراقي.

كما أشار هورامي إلى أن مجلس القضاء في الاقليم كوردستان سيستمر بالتعاون والتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى الاتحادية للتخفيف من تداعيات وتأثير قرار المحكمة الاتحادية غير الدستوري.

وتابع عضو هيئة رئاسة برلمان كوردستان ان الحكومة العراقية -وللاسف اقول ذلك- منذ مطلع العام الحالي ولغاية اليوم لم ترسل دينارا واحدا من استحقاقات اقليم كوردستان الدستورية، عاداً هذا الأمر بأنه جزء من الضغوط التي تُمارس على اقليم كوردستان، وجزء الهجوم الذي يستهدف كيان الاقليم الدستوري، ولكننا لن نيأس وسنواصل جهودنا لحل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد.