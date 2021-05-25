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برلمان كوردستان: بغداد لم ترسل ديناراً واحداً للإقليم منذ عام

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-25T14:29:46+0000
برلمان كوردستان: بغداد لم ترسل ديناراً واحداً للإقليم منذ عام

شفق نيوز/ قال هيمن هورامي نائب رئيس برلمان كوردستان يوم الثلاثاء ان الحكومة الاتحادية لم ترسل دينارا واحداً إلى الإقليم منذ نحو عام وهذا ما تسبب بتعطيل اقرار الموازنة المالية المحلية في الإقليم.

وقال هورامي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان بأربيل، إن "هذا هو الشهر الـ12 الذي لم ترسل به الحكومة الاتحادية المستحقات المالية لإقليم كوردستان". 

وأضاف ان حكومة الاقليم عاكفة على إعداد مسودة مشروع قانون موازنة الإقليم لإرساله الى برلمان كوردستان، متوقعا إرسال الموازنة للبرلمان الأسبوع المقبل.

وتابع هورامي بالقول ان وفدا من حكومة الإقليم سيزور بغداد الأسبوع المقبل لبيان حصة الاقليم ومن أجل أن نمضي في اقرار قانون موازنة الاقليم.

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