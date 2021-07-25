برلمان كوردستان بشأن استقطاع الرواتب: حكومة الإقليم ستزف خبراً ساراً

شفق نيوز/ أعلن عضو هيئة رئاسة برلمان كوردستان هيمن هورامي يوم الأحد أن حكومة الإقليم ستجتمع هذا الاسبوع وستزف خبراً ساراً بشأن انهاء استقطاع رواتب الموظفين العاملين في القطاع العام.

وقال هورامي في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم، إنه لا أحد في برلمان كوردستان يرغب بأن تبقى حكومة الإقليم مستمرة في استقطاع الرواتب.

وبيّن أن البرلمان يراقب عن كثب جمع الإيرادات بشكل جيد، وإعادتها إلى الخزينة، والمتمثلة بعائدات النفط والأموال التي تصل من بغداد من أجل تجنب استقطاع الرواتب.

وأضاف هورامي أنه من المقرر أن يعقد مجلس وزراء الإقليم اجتماعاً هذا الاسبوع، وقد نتلقى خبراً ساراً منه.