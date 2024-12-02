برلمان كوردستان الجديد يعقد اولى جلساته

شفق نيوز/ عقد برلمان كوردستان اليوم الاثنين، جلسته الأولى من فصله التشريعي الجديد، بحضور مسؤولين وقناصل ودبلوماسيين.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة، دعوة رئيس ديوان البرلمان أكبر الأعضاء الحاضرين سناً لأداء اليمين القانونية وإدارة الجلسة، يعقبها دعوة رئيس السن للمرشحين الفائزين بمقاعد برلمانية لأداء اليمين.

ومن المقرر أن يتم انتخاب رئيس البرلمان ونائباً له وسكرتيراً، حيث ستتولى في أولى مهامها فتح باب الترشح لمنصب رئيس إقليم كوردستان خلال 30 يوماً.

وأسفرت نتائج الانتخابات البرلمانية في الإقليم التي جرت مؤخراً عن فوز الحزب الديمقراطي بالمرتبة الاولى بـ 39 مقعداً، والاتحاد الوطني بالمرتبة الثانية بـ 23 مقعداً، والجيل الجديد حل بالمرتبة الثالثة بـ15 مقعداً، والاتحاد الاسلامي الكوردستاني جاء بالمرتبة الرابعة بـ 7 مقاعد، والموقف بالمرتبة الخامسة بـ 4 مقاعد، وجماعة العدل بالمرتبة السادسة بـ 3 مقاعد، وجبهة الشعب بالمرتبة السابعة بمقعدين، وحركة التغيير بالمرتبة الثامنة بمقعد واحد، والتحالف الكوردستاني بالمرتبة التاسعة بمقعد واحد.