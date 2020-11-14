برلمان الاقليم يعقد جلسة بشأن قانون العجز المالي ويعلن موعد اجتماع الرئاسات

شفق نيوز/ يعتزم برلمان اقليم كوردستان عقد جلسة لمناقشة مسألة قانون العجز المالي الذي اقره مجلس النواب العراقي دون التوافق مع الكتل الكوردية.

جاء ذلك في تصريح ادلت به للصحفيين رئيسة برلمان الاقليم ريواز فائق اليوم السبت والذي اعلنت فيه ايضا عقد اجتماع للرئاسات الثلاث في كوردستان غدا الاحد مع الممثلين الكورد في الحكومة الاتحادية، ومجلس النواب العراقي.

وقالت فائق ان البرلمان سيعقد جلسة لمناقشة مسألة الرواتب في الاقليم ومسألة إيقاف تمويلها من قبل مجلس النواب العراقي، مبينة ان هذا الموضوع بحاجة الى التقييم والدراسة.

واضافت انه يتعين على الرئاسات الثلاث ان تجلس للتباحث حول قانون العجز المالي، وايجاد الحلول.

وسئلت حول موقف البرلمان في حال عقد جلسته بشأن القانون فأجابت فائق بالقول "أنا ارى من الافضل ان يتم التعامل مع الامر الواقع، وان يتم اتخاذ الموقف الذي يصب في مصلحة اقليم كوردستان".

وتابعت بالقول ان "مجلس النواب العراقي تعامل مع القانون وفق مبدأ الاكثرية والاقلية ولم يراعِ رغبة مكون عراقي مهم واساسي وهم الكورد"، مستدركة القول "لكنه اصبح قانونا وينبغي التعامل معه".

واستبعدت رئيسة البرلمان عقد جلسة في الوقت الراهن لإصابة حوالي 30 – 35 برلمانيا بفيروس كورونا، مشيرة الى ان الجلسة الاخيرة للبرلمان شهدت زيادة بعدد الاصابات، وبعد مرور 15 يوما عليها سيتم استئناف الجلسات.

ونوهت فائق الى ان الرئاسات الثلاث في الاقليم دعت الى عقد الاجتماع يوم غد الاحد، وان رئاسة البرلمان ستحضره.