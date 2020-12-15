برلمان كوردستان يوجه رسالة لأربيل وبغداد بشأن تعريب مناطق في كركوك

شفق نيوز/ دعت لجنة المناطق الكوردستانية المستقطعة في برلمان اقليم كوردستان يوم الثلاثاء حكومة الاقليم الى التحرك فورا تجاه الحكومة الاتحادية في بغداد لإيقاف حملات تعريب تطال مناطق في محافظة كركوك المتنازع عليها.

وقالت النائب جوان يونس رئيس اللجنة في مؤتمر صحفي مشترك عقدته اليوم مع مجموعة من ممثلي منطقة "سركران" و"بلكانه في كركوك من المزارعين إن السكان الكورد هناك يدعون لحماية ممتلكاتهم واموالهم واراضيهم الزراعية ونحن بدورنا في اللجنة نوجه رسالة الى حكومة الاقليم الى مواصلة الحوار مع الحكومة الاتحادية ليتم ايقاف الهجمات وعمليات التعريب التي تطال مواطنينا في بلكانه وايجاد حل لها".

واضافت "نقترح إبرام اتفاق امني مع بغداد في اسرع وقت ممكن بما يخص المناطق المتنازع عليها".

من جهته قال محمد امين رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الفلاحين في منطقة "سركران" والتي هي جزء من ناحية بلكانه خلال المؤتمر "زرنا برلمان اقليم كوردستان واستضافتنا لجنة المناطق الكوردستانية خارج الاقليم وقد سلمنها مطالبنا ودعوناها الى مساعدتنا في الدفاع عن حقوقنا ازاء هذا الهجوم غير الطبيعي وحملات التعريب التي نتعرض لها من قبل مؤسسات في الحكومة العراقية".

ولفت الى ان "جهات تسعى الى افراغ مناطق (سركران) و(بلكانه) من السكان الكورد الاصليين وان يحل محلهم العرب الوافدون"، مردفا بالقول انه "لغاية الان استطاع السكان الكورد في تلك المناطق الصمود ولكنهم في الوقت ذاته يحتاجون الى دعم برلمان وحكومة الاقليم بان تتوصل مع الحكومة العراقية الى حل شامل يفضي عن معالجة هذه المشاكل وفق المادة 140 من الدستور الدائم للعراق".