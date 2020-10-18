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برلمان اقليم كوردستان ينتظر جوابا من الحكومة بشأن مساءلتها

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-18T07:56:15+0000
برلمان اقليم كوردستان ينتظر جوابا من الحكومة بشأن مساءلتها

شفق نيوز/ رهنت هيئة رئاسة برلمان اقليم كوردستان يوم الاحد تحديد موعد عقد جلسة خاصة بمساءلة حكومة الاقليم برد الاخيرة على تقرير يتعلق بهذا الاطار.

وقال عضو الهيئة هيمن هورامي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في باحة البرلمان، إن "قضية مساءلة رئيس الحكومة مسرور بارزاني والوزراء سندرجه قريبا على جدول اعمال جلسات البرلمان".

واوضح ان "هذه مسألة مرتبطة بالحكومة وارسلنا تقريرا اليها وننتظر منها الجواب"، مردفا بالقول انه "حسب النظام الداخلي يجب ان نخاطب الحكومة ونتفق معها على موعد لتحديد الجلسة".

وكشف مصدر برلماني في نهاية شهر ايلول الماضي ان برلمانيين استكملوا جمع التواقيع اللازمة التي تتيح لهم إستجواب رئيس الوزراء مسرور بارزاني، ونائبه قوباد طالباني، و وزير المالية آوات شيخ جناب تحت قبة برلمان اقليم كوردستان حول استقطاع رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام.

وينص النظام الداخلي لبرلمان الاقليم انه يتعين على رئاسة البرلمان الاستجابة لأي طلب يحمل تواقيع 24 برلمانيا وهذا ما تحقق في طلب الاستجواب.

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