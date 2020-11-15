برلمان الاقليم يعقد جلسة الثلاثاء لمناقشة تداعيات قانون العجز المالي

شفق نيوز/ دعت هيئة رئاسة برلمان اقليم كوردستان اعضاء البرلمان من الكتل كافة لحضور جلسة من المقرر عقدها بعد يوم غد الثلاثاء الموافق 17/11/2020.

وبحسب جدول الاعمال فإن الجلسة مخصصة لمناقشة تداعيات اقرار مجلس النواب العراقي لقانون العجز المالي دون التوافق مع الكورد.

و وفقا لجدول الاعمال فإن الجهات ذات العلاقة في مجلس وزراء اقليم كوردستان سيحضرون الجلسة.

وكان البرلمان العراقي قد اقرّ مشروع قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض) دون تضمين رواتب موظفي الإقليم فيه، وهو ما دفع النواب الكورد للانسحاب من الجلسة، كما أثار ذلك ردود فعل غاضبة في كوردستان.