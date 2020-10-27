برلمان اقليم كوردستان يصادق بالأغلبية على اجوبة الحكومة

شفق نيوز/ صادق برلمان اقليم كوردستان يوم الثلاثاء وبأغلبية الحضور على الاجوبة التي ادلت بها حكومة الاقليم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان 82 عضوا في برلمان الاقليم صوتوا بالقناعة على اجوبة الاسئلة لرئيس وزراء الاقليم مسرور بارزاني، ونائبه قوباد طالباني، و وزير المالية آوات شيخ جناب خلال الجلسة السابقة التي حضروها مطلع شهر تشرين الأول الجاري.

وأعلنت رئيسة برلمان اقليم كوردستان ريواز فائق في وقت سابق من اليوم خلال جلسة اليوم إنتفاء الحاجة لمساءلة حكومة اقليم كوردستان بعد حضور رئيس الوزراء مسرور بارزاني والإجبالة على الاسئلة التي وجهت إليه تحت قبة البرلمان.

وقرأ عضو هيئة رئاسة برلمان اقليم كوردستان هيمن هورامي خلال الجلسة ردّ حكومة الاقليم على التساؤلات البرلمانية الموجهة اليها، معلنا بشكل رسمي عدم موافقة الحكومة لحضور الجلسة التي طلبها عدد من اعضاء البرلمان.

وقال هورامي: ان حكومة الاقليم دفعت 12 راتبا لموظفي الاقليم منذ تشكيلها، مضيفا انها لم تدفع سوى راتبين.

واوضح ان الحكومة قامت بالرد على استفسارات اعضاء البرلمان بشكل مفصل ولاحاجة للحضور مرة اخرى.

وتابع هورامي ان حكومة الاقليم تعرضت الى ازمة مالية صعبة حالها حال جميع دول العالم بسبب جائحة كورونا والتي خلقت ازمة اقتصادية، مشيرا الى اضطرار الحكومة للانسجام مع الاوضاع والواردات المتاحة.