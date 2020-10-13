برلمان اقليم كوردستان يستضيف وزير المالية بشأن مصير الرواتب

شفق نيوز/ تستضيف اللجنة المالية في برلمان اقليم كوردستان يوم الثلاثاء وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب لمناقشة قضية توزيع رواتب شهر ايلول الماضي.

وقال عضو اللجنة آزاد كلالي في تصريح لوسائل الاعلام ان الاجتماع مع الوزير سيشهد التباحث حول تغيير موعد رواتب الشهر الرابع الى الشهر التاسع اضافة الى ارسال بغداد المبالغ المالية لتمويل الرواتب وتأخير التوزيع.

وكان مصدر في فرع البنك المركزي العراقي بمحافظة اربيل قد افاد اول امس الاحد بأن الحكومة الاتحادية في بغداد قد ارسلت مبلغا قدره 320 مليار دينار لتمويل الرواتب في الاقليم.

وكان كل من رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد اتفقا على ان ترسل بغداد 320 مليار دينار شهريا لتمويل رواتب الموظفين في الاقليم لحين التوصل الى اتفاق شامل لحل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين.

وتكافح الحكومة العراقية لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى جراء انهيار أسعار النفط بفعل جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم. ويعتمد البلد على إيرادات بيع الخام لتمويل 95 في المئة من نفقات الدولة.



