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برلمان اقليم كوردستان يدعو الحكومة لتقليص الضرائب على السلع المستوردة

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-22T12:04:23+0000
برلمان اقليم كوردستان يدعو الحكومة لتقليص الضرائب على السلع المستوردة

شفق نيوز/ دعت اللجنة المالية والاقتصاد في برلمان اقليم كوردستان يوم الثلاثاء حكومة الاقليم الى مراقبة الاسعار في الاسواق المحلية لتفادي ارتفاعها على خلفية تداعيات انخفاض قيمة الدينار امام الدولار وباقي العملات الاجنبية.

وقال رئيس اللجنة زياد جبار في مؤتمر صحفي عقده اليوم، "وجهنا طلبا الى حكومة الاقليم يقضي بتقليل الضرائب التي تستوفيها عن البضائع والسلع التي تدخل ضمن الاحتياجات اليومية للمواطنين مثل الغذاء والدواء والمستلزمات الصحية بهدف عدم ارتفاع اسعارها ومنع تأثيرها على الناس".

ودعا جبار الحكومة الى السيطرة على اسعار الوقود والمحروقات في الاسواق المحلية.

وكانت اللجنة قد عقدت في وقت سابق من اليوم اجتماعا لمناقشة مسألة خفض الدينار العراقي مقابل الدولار.

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