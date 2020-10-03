برلمان اقليم كوردستان يحدد جلسة إستضافة مسرور بارزاني

شفق نيوز/ حددت رئاسة برلمان اقليم كوردستان يوم الاثنين المقبل موعد انعقاد جلسة إستضافة رئيس وزراء الاقليم مسرور بارزاني.

ودعت هيئة رئاسة البرلمان الاعضاء لحضور الجلسة يوم الاثنين في الساعة العاشرة صباحا.

وكانت رئاسة حكومة الاقليم طلبت من برلمان الاقليم و وفق المادة 66 من نظامه الداخلي الى عقد هذه الجلسة.

وبحسب جدول اعمال الجلسة فان رئيس الحكومة سيدلي بإيجاز عن الخطوات المتخذة لتنفيذ قانون الاصلاح، اضافة الى الوضع المالي، والمفاوضات والمباحثات بين اربيل وبغداد، واوضاع المناطق المتنازع عليها، وتدابير مكافحة فيروس كورونا.