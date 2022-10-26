سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

برلماني يمثل أمام القضاء في قضية كاميرات المراقبة في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-26T11:40:31+0000
برلماني يمثل أمام القضاء في قضية كاميرات المراقبة في السليمانية

شفق نيوز/ مثل عضو برلمان كوردستان علي حمه صالح، اليوم الأربعاء، أمام القضاء بتهم وجهتها له الشركة المنفذة لمشروع كاميرات المراقبة في محافظة السليمانية.

وقال النائب علي حمه صالح في مؤتمر صحفي عقده في السليمانية بحضور وكالة شفق نيوز، إن "الشركة المتعاقدة على نصب الكاميرات في السليمانية، لم تستجب لمطالب مجلس المحافظة الرافض لوضع الكاميرات في المحافظة، ولا لرأي الادعاء العام الذي أكد أن العقد المبرم معها يمثل هدراً للمال العام".

واضاف، "مثلنا اليوم أمام محكمة السليمانية بشكوى أخرى قدمتها الشركة ضدنا بتهمة الأضرار بهم"، مؤكداً أن "القضاء اخذ بشكوى الشركة ولم يأخذ برأي الادعاء العام".

وأشار اعضون برلمان كوردستان الى أن "الشركة تريد لصق تهمة التهجم على كاميرات المراقبة بنا، وتعتبرنا من حرضنا على ذلك الأمر".

وتساءل صالح عن مصير 98 كاميرا مراقبة كانت موجودة قبل أن تباشر الشركة بأعمالها.

وما زالت قضية كاميرات المراقبة في السليمانية موضع "شد وجذب" بين نواب من برلمان كوردستان رافضين لعملها في محافظة السليمانية وبين الشركة التي تمارس عملها وفق عقد وقع معها سابقا، فيما وصل الأمر الى ساحة القضاء والدعاوى والاتهامات المتبادلة بين الطرفين.

related

صور.. نساء السليمانية ينظمن أول مهرجان للمنتجات والأكلات الفلكلورية

Date: 2022-01-05 10:18:41
صور.. نساء السليمانية ينظمن أول مهرجان للمنتجات والأكلات الفلكلورية

بعد كل التطمينات ورفع سعر الطن.. هل يسوق فلاحو كوردستان القمح لبغداد؟ (صور)

Date: 2022-06-12 10:55:02
بعد كل التطمينات ورفع سعر الطن.. هل يسوق فلاحو كوردستان القمح لبغداد؟ (صور)

صور.. بلدية السليمانية تستنفر لفتح الطرق المغلقة بالثلوج

Date: 2022-01-19 09:17:35
صور.. بلدية السليمانية تستنفر لفتح الطرق المغلقة بالثلوج

أستراليا تؤكد اهتمامها البالغ بالعراق وكوردستان

Date: 2021-10-24 10:27:52
أستراليا تؤكد اهتمامها البالغ بالعراق وكوردستان

لجنة حكومية كوردستانية للتحقيق في مشاكل السليمانية وكرميان المالية

Date: 2022-05-23 13:11:24
لجنة حكومية كوردستانية للتحقيق في مشاكل السليمانية وكرميان المالية

القبض على 10 اشخاص بتهمة تعاطي وترويج المخدرات في السليمانية

Date: 2021-12-15 16:54:31
القبض على 10 اشخاص بتهمة تعاطي وترويج المخدرات في السليمانية

حكومة الإقليم تنفذ مشاريع خدمية بكلفة مليار دينار في السليمانية

Date: 2022-04-27 16:11:25
حكومة الإقليم تنفذ مشاريع خدمية بكلفة مليار دينار في السليمانية

اقليم كوردستان يعلن عطلة العيد

Date: 2020-05-21 17:13:00
اقليم كوردستان يعلن عطلة العيد