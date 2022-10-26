برلماني يمثل أمام القضاء في قضية كاميرات المراقبة في السليمانية

شفق نيوز/ مثل عضو برلمان كوردستان علي حمه صالح، اليوم الأربعاء، أمام القضاء بتهم وجهتها له الشركة المنفذة لمشروع كاميرات المراقبة في محافظة السليمانية.

وقال النائب علي حمه صالح في مؤتمر صحفي عقده في السليمانية بحضور وكالة شفق نيوز، إن "الشركة المتعاقدة على نصب الكاميرات في السليمانية، لم تستجب لمطالب مجلس المحافظة الرافض لوضع الكاميرات في المحافظة، ولا لرأي الادعاء العام الذي أكد أن العقد المبرم معها يمثل هدراً للمال العام".

واضاف، "مثلنا اليوم أمام محكمة السليمانية بشكوى أخرى قدمتها الشركة ضدنا بتهمة الأضرار بهم"، مؤكداً أن "القضاء اخذ بشكوى الشركة ولم يأخذ برأي الادعاء العام".

وأشار اعضون برلمان كوردستان الى أن "الشركة تريد لصق تهمة التهجم على كاميرات المراقبة بنا، وتعتبرنا من حرضنا على ذلك الأمر".

وتساءل صالح عن مصير 98 كاميرا مراقبة كانت موجودة قبل أن تباشر الشركة بأعمالها.

وما زالت قضية كاميرات المراقبة في السليمانية موضع "شد وجذب" بين نواب من برلمان كوردستان رافضين لعملها في محافظة السليمانية وبين الشركة التي تمارس عملها وفق عقد وقع معها سابقا، فيما وصل الأمر الى ساحة القضاء والدعاوى والاتهامات المتبادلة بين الطرفين.