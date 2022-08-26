برلماني يكشف أسماء أشخاص "صادروا" أراضٍ مميزة في السليمانية

شفق نيوز/ كشف عضو في برلمان كوردستان عن الاتحاد الوطني الكردستاني، يوم الجمعة، عن أسماء أشخاص قال إنهم "صادروا" أراض "مميزة" باهظة الثمن في السليمانية.

وكتب ساركو آزاد گلالي عضو برلمان الإقليم عن الاتحاد الوطني الكردستاني على صفحته على الفيسبوك؛ أن "كل الأراضي الباهظة الثمن والجميلة والممتازة والاستراتيجية تُمنح لرأسماليين هدفهم احتكار واحتلال الأرض الممتازة ، مثل د. رشدي وهيوا رؤوف، الذي مُنح أغلى أرض في السليمانية لكنهم تركوها ولا يعملوا بها".

وبين أن "الصومعة القديمة بنيت عام 1979 من قبل شركة روسية بمساحة 65000 متر مربع ، ولكن تم هدمها في 2 فبراير 2018 لبناء مشروع وسط المدينة من قبل شركة محلية اسمها هيوا رؤوف خلال احتجاجات سكان المدينة".

واضاف ان “السليمانية فقدت موقعًا لأحد رموز السليمانية وهي (صومعة السليمانية) التي كانت على قدم 39 عامًا وكان من المتوقع تنفيذه مشروع وسط بدلا عنها، لكن وبعد خمسة اعوام من هدم الصومعة ولحد الان لم يتم سوى بناء سياج لموقع الصومعة المهدم".

وتابع، "لمدة خمس سنوات بعد الهدم، لم يتم وضع أي حجر على حجر باستثناء تركيب سياج مفرط على خط أنابيب المياه 600 مم بين تاسلوجة - السليمانية".

واكد ان "الاجراء الذي لابد أن يتخذ هو إما أن تتم إعادة الأرض من الشركة وتسليمها إلى شركة أخرى أو فرض عقوبات مالية وقانونية شديدة على الشركة ويجب أن تعطي وعدًا ببدء عملها".

وقال آزاد "لن نظل صامتين كواجب صغير تجاه مدينة السليمانية وسنتخذ جميع الإجراءات القانونية والبرلمانية ضد تسطيح جمال المدينة وتركها في حالة خراب".