برلماني يقدمُّ مقترحاً لتفادي تكرار أزمة الرواتب بإقليم كوردستان في 2021

شفق نيوز/ اعتبر عضو برلمان اقليم كوردستان علي حمه صالح يوم الاربعاء تسليم حكومة الاقليم 250 الف برميل يوميا من النفط الخام إلى شركة "سومو" الوطنية، و50% من واردات المنافذ الحدودية الى الحكومة الاتحادية وتثبيتها ضمن الموازنة المالية للعام 2021 حلا مثاليا للتقليل من حجم الازمة المالية الحاصلة جراء انخفاض اسعار النفط وتداعيات تفشي ظهور فيروس كورونا.

وقال صالح في منشور مكتوب له على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، ان تسليم الاقليم هذه الكميات من النفط يوميا، وهذه النسبة من واردات منافذه سيؤمن حصوله على نسبة 12.67% من موازنة عام 2021، اضافة الى احتساب قوات البيشمركة على النفقات السيادية لوزارة الدفاع العراقية.

واردف بالقول ان تثبيت تلك النقاط في الموازنة لإقليم كوردستان "امر جيد جدا" وخلافه فإن الاقليم سيتعرض الى ازمة مالية "كبيرة جدا"، وستتحمل حكومته المسؤولية في هذا الجانب، عادا تلك النقاط ستسهم في انجاح عملية الاصلاح في القطاع النفطي والمنافذ الحدودية في كوردستان.