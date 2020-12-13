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برلماني يقترح ان تشرف جهتان على إتفاق أربيل وبغداد بشأن موازنة 2021

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-13T05:17:15+0000
برلماني يقترح ان تشرف جهتان على إتفاق أربيل وبغداد بشأن موازنة 2021

شفق نيوز/ دعا عضو برلمان اقليم كوردستان بلين إسماعيل يوم الاحد الى ان تشرف اللجنتان الماليتان في مجلس النواب العراقي، وبرلمان الاقليم على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 قبل إقراره لضمان تطبيق بنوده في المستقبل وتجنب تكرار الخلافات بين اربيل وبغداد.

وقال إسماعيل في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ان "الجميع يطالب ويضغط على حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية من اجل التوصل الى اتفاق شامل ورصين، وفعلا الجانبان شرعا بخطوات جيدة في هذا الاطار".

واستدرك القول "من المهم ان يكون ابرام الاتفاق، والمصادقة على قانون موازنة 2021 بإشراف اللجنتين الماليتين في برلمان الاقليم ومجلس النواب العراقي".

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