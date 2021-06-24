برلماني يدعو حكومة الإقليم لتفعيل قانون "دعم المواطن" لتفادي ارتفاع الأسعار

شفق نيوز/ طالب عضو اللجنة المالية في برلمان كوردستان عمر كولبي يوم الخميس حكومة الإقليم بتقديم الدعم للطبقات الفقيرة والسيطرة على أسعار المواد في الأسواق بعد ارتفاعها بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار.

وقال كولبي في مؤتمر صحفي عقد في المكتب السياسي لحزب العدالة والتنمية في مدينة السليمانية وحضره مراسل شفق نيوز، إن الأسعار ارتفعت كثيرا في أسعار المواد الغذائية وهو ما حمل ثقلا كبيرا على المواطن وخاصة الطبقة الفقيرة والمتوسطة، مردفا بالقول: يجب الوقوف عند تلك الطبقات ووضع معالجات حقيقية من قبل الحكومة وألّا لا تقف متفرجة على هذا الوضع المتردي.

وأضاف قائلا: يجب تفعيل قانون دعم المواطن في حالة ارتفاع الاسعار وتكون الحكومة مسؤولة عن تأمين الحياة المعيشية للمواطن، مستدركا القول نجد مع الأسف حكومة الاقليم ترفع اسعار الكهرباء على المواطن لانها تتعامل بالدولار وفرق السعر يتحملها المواطن، وفق تعبيره.

وأشار البرلماني إلى أن الحكومة تستقطع من الرواتب بنسبة 20% وترفع الاسعار ايضا ونرى بغداد بالمقابل انها دعمت الفقراء الذين مسجلين في الرعاية الاجتماعية بعد رفع سعر الدولار لكن حكومة الاقليم لم تفعل شيئا لهم".

وكان البنك المركزي العراقي قد قرر رفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة إلى 1460 دينارا، من 1182 دينارا للدولار الواحد، بهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية الناجم عن تدهور أسعار النفط.

يذكر ان جميع اسعار المواد والسلع شهدت ارتفاعاً كبيراً في السوق المحلية ما أثار موجة استياء شديدة بين الأوساط الشعبية وبعض الكتلة السياسية فضلاً عن اعتراضات بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي.