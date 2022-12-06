برلماني يحث أربيل على الإتفاق مع بغداد: سيحصل الإقليم على أكثر من ترليون دينار شهرياً

شفق نيوز/ حَضّ عضو برلمان كوردستان علي حمه صالح، يوم الثلاثاء، حكومة الإقليم على الاتفاق مع الحكومة الإتحادية بشأن ملف النفط والموازنة المالية العامة لسنة 2023.

وحذر حمه صالح في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، قائلا: إن نفط كوردستان آخذ بالانخفاض، ولكيلا يواجه الإقليم صعوبات كبيرة يتعين عليه الإتفاق مع الحكومة الاتحادية على مسألة النفط والموازنة.

كما أشار إلى أنه في حال تم الاتفاق بين أربيل وبغداد سيحصل الإقليم على أكثر من ترليون دينار، و250 ملياراً شهرياً.

واستأنفت حكومة إقليم كوردستان عبر وفد لها الحوارات مع الحكومة الاتحادية لحل الخلافات والقضايا العالقة، وذلك بعد أن قام رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني الإقليم بتهيئة الأجواء الملائمة عبر زيارتين اجراهما إلى العاصمة بغداد.