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برلماني يحذر من "أمراض خطيرة" بسبب انتشار النفايات في مناطق السليمانية منذ 21 يوماً

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-26T10:51:28+0000
برلماني يحذر من "أمراض خطيرة" بسبب انتشار النفايات في مناطق السليمانية منذ 21 يوماً

شفق نيوز / حذر عضو برلمان كوردستان العراق، يوم السبت، من خطر انتشار الأمراض في مناطق السليمانية بعد تزايد انتشار النفايات دون رفعها منذ 21 يوما، داعياً حكومة الإقليم للتدخل وحل ازمة رواتب عمال التنظيف الممتنعين عن الخدمة. وقال النائب علي حمه صالح في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، وتابعته شفق نيوز إن "انتشار النفايات في اقضية جمجمال وسيد صادق وعدد من المناطق الأخرى في محافظة السليمانية منذ ثلاثة اسابيع، ينذر بمخاطر كبيرة لانتشار الامراض".

واضاف ان "واجب رئاسة مجلس وزراء كوردستان ووزارة المالية حل هذه المشكلة بأقرب وقت ممكن"، مشيرا الى ان سبب المشكلة يعود الى "عدم دفع مستحقات شركات التنظيف".

هذا وتشهد مناطق عديدة من محافظة السليمانية وحلبجة وإدارتي گرميان و رابرين وخانقين انتشارا للنفايات بسبب إضراب عمال التنظيف نتيجة لعدم صرف مستحقات شركات التنظيف المتعاقدة مع وزارة البلديات نتيجة للازمة المالية.

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