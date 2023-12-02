برلماني كوردي: نتخوف من عدم تأمين رواتب موظفي كوردستان العام الحالي

شفق نيوز/ كشف نائب كوردي في مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، عن تأثر رواتب موظفي إقليم كوردستان بالأزمة المالية القائمة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، فيما بيّن أن رواتب شهر أيلول ستصل قريباً وهناك "تخوف" من تأمين رواتب العام الحالي.

وقال النائب سوران عمر، لوكالة شفق نيوز، إن "ملف رواتب الموظفين هو الأكثر تأثراً بالأزمة المالية القائمة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية"، مبينا أن "رواتب شهر أيلول ستصل قريباً، إلا أن هناك تخوفاً على الرواتب المتبقية من السنة الحالية".

وأضاف النائب عن محافظة السليمانية "إذا لم يتم حل مشكلة نفط الإقليم لن يتم حل مشكلة الرواتب، إضافة إلى حسم موضوع حصة الإقليم من الموازنة العامة، لأن الحكومة الاتحادية تؤكد أن الرواتب لا بد أن ترسل من حصة الإقليم"، موضحاً أنه "لغاية الآن هناك مشكلة في حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية".

وحول المشاكل المتعلقة بحصة الإقليم بيّن أن "مشكلة تكاليف استخراج نفط الإقليم إحدى المشاكل المهمة وهي لم تحسم بعد، فالفارق كبير بين عقد الشراكة الخاص باستخراج نفط الإقليم في كوردستان وعقد الاستخراج الخاص في العراق".

ورأى سوران عمر أن "حل مشكلة الرواتب يكمن في تعديل قانون الموازنة للعام 2024 ويجب أن تكون النفقات الفعلية للرواتب تؤخذ من الموازنة العامة، ويجب أن يكون التعديل مقدماً من حكومة الإقليم للحكومة الاتحادية، وبعدها يتم رفعه للبرلمان لكن الآن البرلمان في عطلة تشريعية ويجب حسم ملف انتخاب رئيس جديد للبرلمان".

وحول الرواتب المتبقية من السنة الحالية أشار النائب سوران عمر الى أن "راتب شهر أيلول سيصل وفقاً للاتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل، لكن هناك مخاوف حول مصير رواتب شهر تشرين الأول و الثاني وكانون اول كون بغد لم تحسم أمرها بعد بهذا الموضوع".