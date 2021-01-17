برلماني كوردستاني يكشف بالوثائق عمليات تهريب في معبر حدودي

شفق نيوز/ نشر هفيدار احمد نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصاد في برلمان إقليم كوردستان مجموعة من الوثائق قال إنها تخصُّ عمليات تهريب حدثت في معبر "برويزخان" الحدودي الدولي مع إيران.

وذكر احمد في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاحد أنه "في وثائق مزيفة تتم عمليات تهريب (حديد تسليح البناء) في المعبر بعنوان الترانزيت وعلى اساس ان البضائع تذهب الى سوريا"، مردفا بالقول إن "البضائع بيعت داخل اقليم كوردستان".

واضاف "بحسب الوثائق فإن (355) طنا من (حديد التسليح) وعبر 15 شاحنة حمل وباسم (الشركة الدولية الأوربية) تم ادخالها الى الاقليم، ولم يتم ارسالها الى سوريا".