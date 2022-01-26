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برلماني كوردستاني يعلن كسب قضية تتعلق بالتهريب في منفذ حدودي بالإقليم

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-26T12:46:07+0000
برلماني كوردستاني يعلن كسب قضية تتعلق بالتهريب في منفذ حدودي بالإقليم

شفق نيوز/ أعلن عضو برلمان كوردستان علي حمه صالح، يوم الأربعاء، كسبه قضية التهريب في معبر باشماخ الحدودي في الدعوى المقامة ضده بمحكمة قضاء بينجوين في محافظة السليمانية.

وقال حمه صالح في بيان اليوم، إن مديرية مجمع "باشماخ" قدمت شكوى ضدنا بزعمها نشري لمعلومات كاذبة حول قضية التهريب".

وذكر أيضا "عرضنا مقاطع فيديو وصوراً فوتوغرافية لخروج 38 شاحنة، وبعد التحقيق من النظام الجمركي تبين أن 36 شاحنة منها لم تدفع الرسوم الجمركية مما يعني أنها دخلت عن طريق التهريب".

كما أشار حمه صالح إلى أنه "وبعد مضي عام أكد القاضي أقوالنا، وقمت بإثبات كلامي بالأدلة لأخرج بريئاً".

البرلماني الكوردستاني قال أيضا "حاليا وعن طريق المدعي العام، وبالأدلة القانونية سيُقدم أولئك المتهمين بالتهريب إلى المحكمة".

وكانت إدارة معبر "باشماخ" الحدودي الدولي قد رفعت في مطلع العام الماضي دعوى تشهير ضد البرلمانيين عن حركة التغيير علي حمه صالح، ودابان محمد، وطالبت برفع الحصانة عنهما.

وقدم البرلمانيان مباشرة طلبا رسميا الى رئاسة البرلمان لرفع الحصانة عنهما للمثول أمام القضاء في قضية اتهامهما معبر "باشماخ" الحدودي بعمليات تهريب تصل الى قرابة مليار دولار خلال عام ونصف العام.

و استدعى القضاء في إقليم كوردستان، في شهر نيسان من العام 2021، كلا من البرلمانيين للنظر في بالدعوى.

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