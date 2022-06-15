برلماني كوردستاني يحذر من "كارثة إنسانية" بالسليمانية ويوجه طلبا لحكومة الإقليم

شفق نيوز/ حذر رئيس لجنة الطاقة في برلمان كوردستان علي حمه صالح، يوم الأربعاء، من حصول "كارثة إنسانية" في محافظتي السليمانية وحلبجة، وإدراتي "رابرين"، وكرميان المستقلين في الإقليم بسبب توقف المشاريع الخدمية فيها.

وقال صالح في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مبنى البرلمان، إن: المشاريع الخدمية توقفت في محافظة السليمانية وحلبجة وادراتي رابرين وكرميان بسبب عدم صرف الاموال المخصصة لها في الميزانية.

وأردف بالقول إن، الشهر المقبل ستواجه وزارات في السليمانية مشكلة في توزيع الرواتب لأنه في حال عدم وصول الأموال من بغداد ينبغي أن تعتمد المحافظة على ايرادتها الداخلية، وكذلك اربيل ودهوك أيضا، مما يؤدي إلى انعدام المشاريع الخدمية ومنها الماء والكهرباء، وتبدأ مشاكل الرواتب من جديد.

كما أشار صالح إلى ان، الحدود التي يُطلق عليها تسمية السليمانية معرضة لكارثة انسانية من الناحية الخدمية وتفشي الأمراض بسبب توقف المشاريع كافة.

وأكد رئيس لجنة الطاقة في برلمان كوردستان أن، الحل يمكن بأن تكون حكومة الإقليم المسؤولة على جمع الإيرادات الداخلية وصرفها بعدالة على مناطق ومدن كوردستان.