برلماني: إقليم كوردستان بحاجة لأكثر من 250 مليون لتر من النفط الأبيض

شفق نيوز/ خمّن عضو برلمان كوردستان كاروان كزنيي، يوم الثلاثاء، حاجة الإقليم إلى أكثر من 250 مليون لتر من مادة النفط الأبيض لتوزيعها على السكان في مناطق ومدن الإقليم كافة لمواجهة برد الشتاء في الموسم الحالي.

وقال كزنيي وهو عضو لجنة الطاقة والثروات الطبيعية البرلمانية في تصريح للصحفيين من أمام مبنى البرلمان في الإقليم، "نحن بحاجة إلى 258 مليون لتر لمناطق ومدن اقليم كوردستان كافة في حال إذا أردنا توزيع برميل من النفط على كل منزل".

وبيّن أن حكومة الإقليم لم توزع سوى 43 مليون لتر ونحن في شهر كانون الثاني، وهذا يعني ان 17 بالمئة المواطنين تسلموا النفط الابيض بينما 83 منهم لم يحصلوا على هذه المادة لغاية الآن.

ورأى كزنيي ان "حكومة الاقليم أخفقت بوضع برنامج لتوزيع النفط الابيض بالتسعيرة المدعومة"، مردفا بالقول ان تحديد 130 الف دينار تسعيرة لبرميل النفط الواحد لا يُعد بأي شكل من الاشكال دعما بل على العكس، حسب تعبيره.

وكانت حكومة اقليم كوردستان قد أعلنت، نهاية العام الماضي، توزيع أكثر من (43) مليون لتر من مادة النفط الأبيض، استفادت منه أكثر من (215) ألف اسرة في مختلف مناطق الإقليم، مبينة أن عملية التوزيع مستمرة بدعم حكومي للأسعار.

وكان المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل قد أعلن في مؤتمر صحفي عقده في شهر تشرين الثاني الماضي، بأن حكومة الإقليم لديها 9 مليارات دينار مودعة لدى الحكومة الإتحادية لشراء النفط الأبيض، مستدركا القول "إلا أنها لم تعد هذا المبلغ المالي إلينا ولم تزودنا بهذه المادة لغاية الآن".