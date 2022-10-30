برلماني عن السليمانية يرد على اتهامات "شاسوار" ويكشف ملفات فساد "جافي لاند"

شفق نيوز/ رد عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة السليمانية سوران عمر، يوم الأحد، على اتهامات رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد.

وقال سوران عمر خلال مؤتمر صحفي حضرته شفق نيوز في السليمانية أن من اتهمني بعمالتي للسلطة أو لاحزابها، هو كان عميلاً لاحزاب السلطة وبالوثائق".

واضاف ان "المدعو شاسوار عبد الواحد بدء بالعمل الاستثماري برصيد مليون دينار وفي يوم واحد وصل رصيده إلى 105 مليار دينار في 6-10-2011 متسائلا عن أصل هذه المبالغ الضخمة التي وصل إليها وبطريقة غير قانونية".

وأوضح أن "المدعو شاسوار عبد الواحد قام ببيع اسهمه الوهمية في جافي لاند وقد اخذ قرابة 22 مليار من المواطنين كقيمة أسهم وقد أقاموا عليه مئات الدعاوى القانونية"، مشيرا إلى ان "تلك الدعاوى التي قدمت ضده قد اغلقها بتاريخ 27-2-2022".

واشار الى ان "شاسوار عبد الواحد اقترض في عام 2013 مبلغ قدره 42 مليار من قوة شعب كوردستان وبطريقة الربا المحرمة شرعاً، راهنا شقق القرية الألمانية على أن يسدد للحكومة 82 مليار علما ان شقق القرية الألمانية هي ملك لساكنيها وليس لشاسوار عبد الواحد، وبعدها قام برهن مشروع جافي لاند بدلا من المبالغ التي اقترضها من قبل الحكومة".

وبين سوران عمر أن "المدعو شاسوار عبد الواحد وللخروج من ازمة رهن مشروع جافي لاند قام ببيع مشروع جافي لاند لشركة تدعى "سماء اللؤلؤة "للاستثمار والتجارة العامة بمبلغ قدرة 442 مليار دينار".

واختتم سوران عمر حديثه بأنه، "سيقوم بتقديم كل الوثائق الخاصة بمخالفات شاسوار عبد الواحد للقضاء وسيقيم عليه دعوة قضائية بتهمة الاساءة والتشهير".

وكان رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد عقد يوم أمس السبت مؤتمرا صحفي في السليمانية حضرته شفق نيوز اتهم فيه بعض نواب البرلمان دون أن يسمهم بأنهم يعملون لصالح أحزاب السلطة تحت مسمى أحزاب المعارض، حسب تعبيره.