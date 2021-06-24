برلماني عن التغيير يتهكم على "بنزين شاسوار"

شفق نيوز/ ردّ عضو برلمان إقليم كوردستان عن حركة التغيير علي حمه صالح يوم الخميس على عزم رئيس حراك الجيل الجديد رجل الأعمال شاسوار عبد الواحد حول بيعه سعر لتر البنزين بـ500 دينار.

وقال حمه صالح في منشور على مواقع التواصل "فيسبوك" اليوم، "ندعم ونثمن خفض سعر لتر البنزين إلى 500 دينار ونأمل أن يستمر ذلك بشكل كبير"، مستدركا القول: ولخفض سعر البنزين هناك حقائق ينبغي أن تُقال.

وأضاف "إذا تم توفير 200 الف لتر من البنزين فإنه سيغطي 10% من الحاجة الفعلية للسليمانية، ولكن ان تكون هناك عدد قليل من الناقلات ويشتريها ويبيعها شخص ولمرة واحدة فهذا لن يغير شيئا من الوضع".

وتطرق البرلماني الى ارتفاع اسعار مادة البنزين المحلي والمستورد، وانخفاض جودته.

وكان رئيس حراك الجيل الجديد رجل الاعمال شاسوار عبد الواحد قد أعلن، أنه سيبيع البنزين في إقليم كوردستان بسعر 500 دينار عراقي للتر الواحد إلى المواطنين اعتباراً من اليوم الخميس .

ويقول حراك الجيل الجديد إنه أمنّ 5 شاحنات محملة بالبنزين سيتم توزيعها الى المواطنين اليوم مباشرة في قرب "جافي لاند" بسعر 500 دينار.

يذكر ان سعر البنزين العادي (النورمال) في إقليم كوردستان قبل ارتفاع سعر الدولار، كان سعر اللتر الواحد 475 دينارا وارتفع الى 650، اما "المحسن" فقد وصل الى 700 دينار للتر الواحد بعد ان كان بـ550 دينارا للتر الواحد.