برلماني: شحنة بيض مائدة منتهية الصلاحية تُباع في السليمانية

شفق نيوز/ اعلن عضو في برلمان اقليم كوردستان، اليوم الخميس، ان كمية من البيض التركي منتهية الصلاحية ادخلت الى مدينة السليمانية في الثامن من شهر تشرين الثاني الجاري، مشيرا الى انه تم ختمها في احدى المجمعات في العاشر من الشهر ذاته ويتم بيعها حاليا في الاسواق.

وكتب النائب عن كتلة حركة التغيير علي حمه صالح في منشور له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتابعته وكالة شفق نيوز، ان البيض التركي المنتهية صلاحيته للاستهلاك البشري قد تم ادخاله الى ايران، وهناك ومن دون فحص التقييس والسيطرة النوعية ودفع الرسوم الجمركية تم ادخاله الى السليمانية مقابل مبلغ (10) الاف دولار.

واضاف حمه صالح ان البيض ومن دون ان تكون عليه تاريخ انتهاء الصلاحية وبعد انتهاء صلاحيته ادخل الى السليمانية، مشيرا الى انه عندما ادخل الى مجمع تم ختمها بتاريخ جديد هو 10 / 11 / 2021.

وفي ختام منشوره اوضح علي حمه صالح انه ليس هناك اية سلطة تقوم بهكذا امر ضد شعبها، منوها إلى ان ادخال البيض ممنوع الى الاقليم حتى مع الجمرك والفحص والتفتيش، من اجل ان يتم ادخال سيارة حمل مقابل (دفتر) اي 10 الاف دولار امريكي.

وعلى صعيد منفصل، اعلنت مديرية شرطة السليمانية انه في فعاليتين منفصلتين تم القاء القبض على متهم واحد مع ضبط سيارة مسروقة.

واشار بيان للمديرية ان مفارز شرطة القت القبض على متهم احتال على امرأة واخذ منها كمية من الاموال والذهب، وكذلك ضبط سيارة مسروقة من مدينة اربيل وجلبت الى مدينة السليمانية.

واوضح البيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز، انه بعد ان قدمت امرأة شكوى لدى مركز شرطة (هواري شار) على متهم تعرف عليها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وبزعم الحصول على تاشيرة دخول (فيزا) لاوروبا اخذ منها مبلغ 20 الف دولار امريكي ومن ثم اختفى.

واشار البيان الى انه تبين ان المتهم قام بعد ذلك بطلب 10 الاف دولار اخرى من المشتكية، مستدركا انه بسبب عدم امتلاكها للمبلغ طالبها المتهم بالذهب.

واوضح البيان انه بعد المراقبة والتحقيق الدقيق والحصول على قرار من القاضي تمكنت مفارز مركز شرطة هواري شار من القاء القبض على المتهم المشار اليه بالتعاون مع مكتب غرب قسم شرطة مكافحة الاجرام اثناء تلقي المتهم الذهب من المشتكية.

واشار البيان الى انه اثناء التحقيقات اعترف المتهم بجرمه واشار الى انه اشترى سيارة بالمبلغ الذي اخذه من المشتكية، مضيفا انه اثناء القاء القبض عليه تم ضبط السيارة التي كانت بحوزته.

ونوه البيان ان المتهم يدعى (س ج ن) وهو من مواليد 1989 ومن قاطني مدينة اربيل وتم اعتقاله بقرار من القاضي وفقا للمادة 456 من قانون العقوبات العراقي.

من جهة اخرى وبعد أن تلتقت مديرية شرطة محافظة اربيل بلاغا بان امرأة تدعى "هيلين عباس عبدالله" وعمرها 20 عاما قد توفيت في حي (سركاريز) تم تشكيل فريق تحقيقي على الفور ونتيجة للتحقيقات تبين ان المرأة المذكورة وبعد قام شقيق زوجها ويدعى (ن ر ع) وعمره 13 عاما العبث بمسدس زوجها انفلتتاطلاقة من المسدس واصابت المرأة في صدرها ادت الى وفاتها في الحال.

واشار البيان الى ان المتهم المشار اليه معتقل الان وفقا للمادة 406 من قانون العقوبات العراقي، مضيفا ان التحقيقات لازالت مستمرة بشأن حصول الحادثة.