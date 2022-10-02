برلماني: تمديد عمر برلمان كوردستان امر غير صحيح

شفق نيوز/ اعتبر عضو برلمان كوردستان عن حركة التغيير علي حمه صالح، يوم الأحد، تمديد عمر البرلمان للدورة التشريعية الحالية "أمراً غير صحيح".

وقال حمه صالح في تصريح أدلى به للصحفيين من أمام مبنى البرلمان، "لم أقيم بالتوقيع على الطلب المقدم لتمديد عمر برلمان كوردستان لأن كتلة التغيير عارضة التمديد طيلة الدورات التشريعية السابقة منذ العام 2009 ولغاية 2017 ".

وأضاف "اليوم إقول إن ماضى كان خطأ واليوم التمديد لعمر الدورة الحالية صحيح فهذا لن اتفوه به ابدا".

يأتي هذا في وقت قدمت فيه كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وكتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير في وقت سابق من اليوم طلبا رسميا إلى رئاسة برلمان الإقليم طالبت فيه بتمديد عمر الدورة البرلمانية الحالية.

وتُعد هذه الدورة هي الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان العراق، وقد أعلنت رئيسة البرلمان ريواز فائق في شهر أيلول الماضي في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، تمديد الدورة الحالية للبرلمان.