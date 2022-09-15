برلماني: تركيا تقطع الأشجار في إقليم كوردستان وتحولها لأثاث وفحم

شفق نيوز/ ذكر عضو برلمان كوردستان علي حمه صالح، يوم الخميس، أن تركيا تقوم بتجريف الغابات في منطقة "بادينان"، مما يشكل تهديداً بيئياً كبيراً.

وقال حمه صالح في تصريح فيديو بثه على منصات التواصل الاجتماعي، إن الأشجار المعمرة في حدود منطقة (بادينان) يتم قطعها وارسلها الى تركيا، وان عشرات الغابات أصبحت يابسة تماما وهذا يشكل تهديدا بيئيا كبيرا.

وأضاف ان إحدى الوكالات نشرت بأن أشجار إقليم كوردستان يتم قطعها وتحويلها إلى تركيا من أجل استخدامها في صناعة الأثاث والفحم.

وكانت منظمة (CPG) فرع إقليم كوردستان العراق قد أعلنت مؤخرا، بأن دولة تركيا تقطع الأشجار للاستفادة من بعضها في بناء الطرق، والاستفادة من الأخرى في تأمين قواعدها ومقراتها العسكرية وترسل منها إلى بلدها.

وبهذا الصدد كشفت وكالة "ميزوبوتاميا" نقلا عن مصادر بأن جزءاً من أشجار الغابات في إقليم كوردستان يُستخدم في تصنيع الأثاث في تركيا، والجزء الآخر يُستخدم في صنع الفحم.

وكانت منظمات معنية في مجال البيئة قد أعلنت في منتصف العام 2021 أن الجيش التركي دمر قرابة 1000 دونم من الأراضي الطبيعة في سياق الهجمات التي يشنها في المناطق الحدودية في إقليم كوردستان إضافة إلى إلحاقه ضرراً فادحاً بالحيوانات البرية.

يذكر ان حكومة اقليم كوردستان كانت قد أعربت في حينها وعلى لسان المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل عن استيائها من ظاهرة قطع الأشجار في المناطق الحدودية داعية الى وقف هذا التصرف الذي يضر بطبيعة وبيئة كوردستان.