سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

برلماني: تركيا تقطع الأشجار في إقليم كوردستان وتحولها لأثاث وفحم

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-15T07:38:04+0000
برلماني: تركيا تقطع الأشجار في إقليم كوردستان وتحولها لأثاث وفحم

شفق نيوز/ ذكر عضو برلمان كوردستان علي حمه صالح، يوم الخميس، أن تركيا تقوم بتجريف الغابات في منطقة "بادينان"، مما يشكل تهديداً بيئياً كبيراً.

وقال حمه صالح في تصريح فيديو بثه على منصات التواصل الاجتماعي، إن الأشجار المعمرة في حدود منطقة (بادينان) يتم قطعها وارسلها الى تركيا، وان عشرات الغابات أصبحت يابسة تماما وهذا يشكل تهديدا بيئيا كبيرا.

وأضاف ان إحدى الوكالات نشرت بأن أشجار إقليم كوردستان يتم قطعها وتحويلها إلى تركيا من أجل استخدامها في صناعة الأثاث والفحم.

وكانت منظمة (CPG) فرع إقليم كوردستان العراق قد أعلنت مؤخرا، بأن دولة تركيا تقطع الأشجار للاستفادة من بعضها في بناء الطرق، والاستفادة من الأخرى في تأمين قواعدها ومقراتها العسكرية وترسل منها إلى بلدها.

وبهذا الصدد كشفت وكالة "ميزوبوتاميا" نقلا عن مصادر بأن جزءاً من أشجار الغابات في إقليم كوردستان يُستخدم في تصنيع الأثاث في تركيا، والجزء الآخر يُستخدم في صنع الفحم.

وكانت منظمات معنية في مجال البيئة قد أعلنت في منتصف العام 2021 أن الجيش التركي دمر قرابة 1000 دونم من الأراضي الطبيعة في سياق الهجمات التي يشنها في المناطق الحدودية في إقليم كوردستان إضافة إلى إلحاقه ضرراً فادحاً بالحيوانات البرية.

يذكر ان حكومة اقليم كوردستان كانت قد أعربت في حينها وعلى لسان المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل عن استيائها من ظاهرة قطع الأشجار في المناطق الحدودية داعية الى وقف هذا التصرف الذي يضر بطبيعة وبيئة كوردستان.

related

إخلاء أكثر من 800 قرية بإقليم كوردستان جراء المعارك بين العماليين وتركيا

Date: 2021-09-22 08:59:02
إخلاء أكثر من 800 قرية بإقليم كوردستان جراء المعارك بين العماليين وتركيا

حكومة كوردستان توجه خطاباً رسمياً لتركيا لإيقاف قطع الأشجار في الإقليم

Date: 2021-05-31 20:36:41
حكومة كوردستان توجه خطاباً رسمياً لتركيا لإيقاف قطع الأشجار في الإقليم

بينهم كورد.. فقدان لاجئين في بحر اليونان

Date: 2021-07-23 14:14:16
بينهم كورد.. فقدان لاجئين في بحر اليونان

برلماني: إقليم كوردستان سيشرع بتصدير الغاز إلى تركيا في العام 2025

Date: 2022-02-09 07:34:49
برلماني: إقليم كوردستان سيشرع بتصدير الغاز إلى تركيا في العام 2025

التبادل التجاري بين إقليم كوردستان ودول العالم: نحو 16 مليار

Date: 2022-01-13 08:19:14
التبادل التجاري بين إقليم كوردستان ودول العالم: نحو 16 مليار

سقوط طائرة تركية بدون طيار في محافظة دهوك

Date: 2020-10-01 11:55:56
سقوط طائرة تركية بدون طيار في محافظة دهوك

تركيا تعترض على طوابع إقليم كوردستان بشأن زيارة البابا

Date: 2021-03-10 11:31:39
تركيا تعترض على طوابع إقليم كوردستان بشأن زيارة البابا

منظمة: تركيا تسلم عشرات المهاجرين الكورد العراقيين لجبهة النصرة السورية

Date: 2021-08-31 17:48:23
منظمة: تركيا تسلم عشرات المهاجرين الكورد العراقيين لجبهة النصرة السورية