برلماني: الإقليم حقق 512 مليار دينار إيرادات مالية من عائدات النفط في شباط

شفق نيوز/ أعلن رئيس لجنة الطاقة في برلمان كوردستان علي حمه صالح، يوم الأربعاء، أن الإقليم حقق 512 مليار دينار إيرادات مالية من مبيعات النفط خلال شهر شباط الماضي بسعر 96 دولاراً للبرميل الخام الواحد غير أنه قال أيضا إن محافظة السليمانية لم يدخلها أي واردات مالية خلال الشهر ذاته وتقول: إنها مديونة بمبلغ مالي مقداره 25 مليار دينار.

وقال صالح في مؤتمر صحفي عقده اليوم في برلمان كوردستان، "أجرينا مراجعة بشأن عدم صرف الرواتب لشهر شباط/ فبراير لغاية الآن، وللأسف توصلنا إلى مجموعة من النتائج بأن هذا الملف تتم إدارته بصورة سيئة جدا"، مبينا أنه "لدفع المرتبات الشهرية فهناك حاجة إلى 874 مليار دينار فضلا عن 32 مليارا يتم منحها من قبل التحالف الدولي".

وأضاف أن الإيرادات المالية المتحققة من عائدات النفط في شهر شباط/فبراير الماضي تم تحديدها بـ512 مليار دينار أي 25 دولاراً للبرميل الواحد، منوها إلى أن 200 مليار دينار ذهبت من إيرادات شهر شباط إلى رواتب شهر كانون الثاني/يناير الماضي مما يعني أن المتبقي من المبلغ 312 مليار دينار.

كما استطرد البرلماني بالقول إن السليمانية لم تحقق أي دخل مالي، ولم تحدد أي مبلغ للرواتب بل تقول إنها مديونة بمبلغ قيمته 25 مليار دينار رواتب شهر كانون الثاني الماضي لقوات الاسايش وموظفي البلدية في وقت بلغت عائدات النفط 25 دولاراً من البرميل الواحد، و بلغت عائدات النفط المصدر من كركوك عبر خط أنابيب إقليم كوردستان الشهر الماضي 96 دولاراً للبرميل الواحد".