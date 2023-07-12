برلماني اسلامي كوردستاني يرد على اتهامات موجهة له بالاحتيال بأموال الزكاة

شفق نيوز/ رد العضو السابق في برلمان كوردستان عن جماعة العدل الاسلامية هورمان كجيني، اليوم الأربعاء، على اتهامات تم توجيهها إليه بالاحتيال بمبلغ مالي يصل إلى 250 ألف دولار من أموال الزكاة، مبينا أن التاجر الكوردي الذي وجّه إليه تلك التهم ليس له أي متعلقات مالية لدى الأول.

وقال ملا هورامان خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الاتهامات التي ادعى بها (الأسطى عطا)، بإحتيالي عليه بمبلغ 250 ألف دولار هي عارية عن الصحة، وأصل الموضوع هو انني وبالمشاركة مع صديقين آخرين قمنا بتسليم السيد عطا مبلغاً قدره 60 ألف دولار للعمل به دون الاتفاق على مشروع أو خسائر مالية".

واضاف انه "بعد ثلاثة أشهر تمت اعادة المبلغ المذكور دون الحديث عن الربح والخسارة، لكن بعد مرور ثلاث سنوات من انهاء الاتفاق ودخولي برلمان كوردستان اتصل بي السيد عطا وقال انك مدان لي بـ250 الف دولار وبعدها تم اخبار المكتب السياسي للجماعة الاسلامية آنذاك".

وتابع هورامي "تقرر تشكيل لجنة شرعية وقانونية من الجماعة للتحقيق في الموضوع وبالفعل وبعد ثلاثة أشهر متواصلة من التحقيق معي ومع السيد عطا اتضح أن المدعو عطا لا يمتلك لدي أي مبلغ سوى مبلغ قدره 410 آلاف دينار كقيمة لسلعة معينة، وقد تم منحه ذلك المبلغ بقرار اللجنة، علما اننا قمنا بالتوقيع على ورقة تلزمنا بقرارات تلك اللجنة لكن تفاجأت وانا في الحج ان يخرج السيد عطا بمؤتمر صحفي يتهمني تلك الاتهامات".

ولفت إلى" تقديمه شكوى قضائية اليوم ضد المدعو عطا بتهمة التشهير والنيل من شخصية المتهم"، مبينا أنه عطا "حاول اتهامه بالاتجار بأموال الزكاة وهذا اتهام باطل تثبته مواقفي بهذا الجانب".

وكان (الاسطى عطا) وهو تاجر في اقليم كوردستان أعلن بداية الاسبوع الجاري خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إن "الملا هورامان كجيني قام بالاحتيال عليه بمبلغ قدره 240 ألف دولار"، مؤكداً انه "كان يقول ان تلك الاموال هي أموال زكاة".

وعن موقف الجماعة الاسلامية بين عطا ان "الجماعة الاسلامية عرضت القضية على (المحكمة الشرعية) في الجماعة الاسلامية لكن دون أن يعرف بنتائج التحقيق، ولكن بعد مرور سنوات اطلعت على وثائق سرية تثبت ان الجماعة حكمت لصالح النائب السابق ضدي".