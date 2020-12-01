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برلمانيون محتجون يبقون "الإحتمالات مفتوحة" ويصرون على استدعاء حكومة الاقليم

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-01T15:56:04+0000
برلمانيون محتجون يبقون "الإحتمالات مفتوحة" ويصرون على استدعاء حكومة الاقليم

شفق نيوز/ حث البرلمانيون المحتجون يوم الثلاثاء هيئة رئاسة برلمان اقليم كوردستان على عقد جلسة يوم غد واستدعاء حكومة الاقليم لحسم مسائل الرواتب والخلافات بين أربيل وبغداد، محذرين من اتخاذ الطرق القانونية وبقاء جميع الاحتمالات مفتوحة امامهم.

وجاء في بيان للبرلمانيين المحتجين ورد لوكالة شفق نيوز، ان البرلمانيين المحتجين في برلمان كوردستان الذين عبروا في جلسة 30 من تشرين الاول الماضي عن موقفهم واصروا على  استدعاء الحكومة الى البرلمان وحل مشكلة اصحاب الرواتب في الاقليم، يقفون ضد قرار الغاء اجتماع البرلمان يوم غد الاربعاء.

واشاروا الى انه كان يتوجب استدعاء الحكومة الى البرلمان لحسم مسائل الرواتب وخلافات الاقليم وبغداد بشأن النفط وايرادات المنافذ الحدودية من اجل الا يظل المواطنون واصحاب الرواتب ضحايا السياسة "الخاطئة" لحكومة الاقليم.

وتابع البيان انه في استمرار الوضع كما هو عليه سيلجأ البرلمانيون المحتجون لسلوك الطرق القانونية والاحتجاج البرلماني والمدني، لافتا الى ان جميع الاحتمالات ستبقى مفتوحة امامهم.

ورفعت رئيسة برلمان كوردستان جلسة الاثنين، الى اشعار آخر بعد مشادات كلامية بين عدد من الأعضاء بشأن تأخير صرف رواتب الموظفين.

وقررت ريواز فايق رئيسة برلمان كوردستان عقد جلسة مفتوحة غدا الاربعاء تخصص لبحث الوضع المالي في الإقليم ومسألة تأخر صرف رواتب الموظفين.

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