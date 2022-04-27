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برلمانية كوردستانية: نظام تسجيل لوحات السيارات الجديد بالإقليم مخالف للدستور

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-27T13:13:25+0000
برلمانية كوردستانية: نظام تسجيل لوحات السيارات الجديد بالإقليم مخالف للدستور

شفق نيوز/ اعتبرت عضو برلمان كوردستان سرجنار أحمد، يوم الأربعاء، طباعة لوحات السيارات باللغة الإنكليزية تتعارض مع الدستور العراقي الدائم.

وقالت احمد في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، إن هذا العمل مخالف للمادة الرابعة من الدستور الدائم، و للغات الرسمية المعتمدة في العراق واقليم كوردستان وهي اللغتان العربية والكوردية، ولكن لوحات السيارات الجديدة مكتوبة باللغة الانكليزية.

وأضافت أن هذا الموضوع سيتم رفعه إلى رئاسة برلمان كوردستان لإتخاذ الإجراءات القانونية إزاءه.

وتنص المادة الرابعة من الدستور العراقي أولاً:- اللغة العربية واللغة الكوردية هما اللغتان الرسميتان للعراق.

وكانت مديرية مرور اربيل باقليم كوردستان قد باشرت، أول أمس الاثنين، بمنح لوحات السيارات وفق النظام الجديد بينما ستشرع مديرية مرور السليمانية غدا الخميس بهذا النظام.

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