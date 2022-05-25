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برعاية نيجيرفان بارزاني .. الحزبان الرئيسان في إقليم كوردستان يجتمعان في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-25T07:06:40+0000
برعاية نيجيرفان بارزاني .. الحزبان الرئيسان في إقليم كوردستان يجتمعان في أربيل

شفق نيوز/ برعاية رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يعقد المكتبان السياسيان للحزبين الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني اجتماعا اليوم الأربعاء في مدينة أربيل العاصمة.

صرح بذلك دلشاد شهاب مستشار رئيس الإقليم لوكالة شفق نيوز، قائلا: إنه بعد الزيارة التي أجراها الرئيس إلى السليمانية، وضمن إطار الجهود التي يبذلها في التقريب بين الأطراف والقوى السياسية في الإقليم سيعقد المكتبان السياسيان للحزبين اجتماعا اليوم في رئاسة الإقليم.

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، قد أعلن يوم الأحد، خلال زيارته الى السليمانية أنه تم التوصل إلى أرضية لحل الانسداد السياسي الحاصل في الإقليم والعراق كافة، معلنا النجاح في إيقاف الحرب الإعلامية بين الحزبين الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني.

وقال الرئيس بارزاني إنه "ما زلنا متواصلين مع الأطراف في العراق وإقليم كوردستان لمعالجة الانسداد السياسي الحاصل".

وأضاف أنه "نجحنا في إيقاف الحرب الإعلامية بين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني كما توصلنا إلى أرضية إلى حل الانسداد السياسي"، مردفا بالقول إنه "لا توجد مشاكل لا يمكن حلّها، ولكن هناك الكثير من العقبات التي تظهر بين الحين والآخر".

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