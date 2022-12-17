برعاية مؤسسة بارزاني الخيرية.. أربيل تحتضن بطولة كرة قدم مصغرة للنازحين (صور)

شفق نيوز/ أقيم في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت، مهرجان المباراة النهائية لكرة القدم المصغرة للمخيمات.

وحمل المهرجان اسم (من قطر الى كل العالم ) حيث كانت برعاية مؤسسة بارزاني الخيرية بالتنسيق مع الهلال الأحمر القطري.

وقال ممثل الهلال الاحمر القطري في اقليم كوردستان مهدي عبدالله لوكالة شفق نيوز، إن "هذه هي المرة الثالثة التي نقوم بها باقامة هذا المهرجان الجامع للنازحين واللاجئين في مخيمات اقليم كوردستان حيث نقوم بتنظيم هذه المباريات لكرة القدم بين الشباب للفرق الصغيرة".

بدوره قال محمد حسو الذي شارك في المباراة كلاعب لأحد الفريقين إن "المباراة كانت جميلة جدا وتمتع الفريقان بروح رياضية عالية ولحسن الحظ تمكنا من تحقيق الفوز بهدف دون مقابل".

واضاف ان "هذه الفعاليات ضرورية جدا في اقليم كوردستان وخاصة للاجئين والنازحين حيث تسهم في تطوير مهاراتهم الرياضية رغم النزوح واللجوء".

وشارك في البطولة 12 فريقا من مختلف المخيمات في اقليم كوردستان والتي تعتبر البطولة الثالثة من نوعها لكرة القدم الخاصة بالنازحين واللاجئين.