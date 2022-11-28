برعاية أممية.. إقامة مسرحية تندد بالعنف ضد المراة في گرميان

شفق نيوز/ اقامت مديرية مناهضة العنف ضد المرأة في إدارة گرميان بإقليم كوردستان، يوم الإثنين، مسرحية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المسرحية التي قدمت في المعهد التكنيكي في كلار كانت للمخرج الشاب رزگار فقي تحت عنوان "من اجلكِ".

واضاف ان العمل كان برعاية صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA وبإشراف مديرية مناهضة العنف ضد المرأة في گرميان.

وقد حضر المسرحية عدد من منظمات المجتمع المدني والناشطين المدنيين ووسائل اعلام مختلفة.