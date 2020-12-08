برعاية رئيس الاقليم.. انطلاق قمة ثلاثية للأحزاب الرئيسية في كوردستان

شفق نيوز/ بدأ قبل قليل برعاية رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اجتماع يضم الاحزاب الثلاثة الرئيسة المشاركة في تشكيل حكومة الاقليم وهي: الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني، وحركة التغيير للتباحث حول آخر المستجدات على الساحة على مستوى كوردستان خاصة والعراق عامة.

واتفقت الاحزاب الثلاثة الرئيسية في الاقليم مؤخرا ، على عقد اجتماع في اربيل اليوم، لمناقشة الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد تتصدرها مسألة الرواتب، وحصة الاقليم في الموازنة الاتحادية للعام المقبل.

ويأتي الاجتماع على وقع احتجاجات متصاعدة في محافظة السليمانية منذ يوم الأسبوع الماضي على تأخر صرف رواتب الموظفين والأزمة المالية في الإقليم.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة النطاق قضى خلالها اشخاص وأصيب عدد آخر بجروح، فضلاً عن إضرام النار بمقرات حزبية ومؤسسات حكومية.