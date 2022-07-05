"برسالة عاطفية".. القنصل الأمريكي في أربيل يودع الكورد: سأفتقد الدولمة والكفتة

شفق نيوز / أعلن القنصل الأمريكي العام في إقليم كوردستان روبرت بلادينو، اليوم الثلاثاء، انتهاء مهام أعماله في الإقليم واستبداله بقنصل جديد الشهر المقبل، مشيدا بالعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والإقليم.

وقال بلادينو في رسالة وداع وجهها الى إقليم كوردستان بمناسبة انتهاء مهام عمله واطلعت عليها وكالة شفق نيوز "أصدقائي الأعزاء في إقليم كوردستان، مهمتي الدبلوماسية التي أمتدت لعام واحد قد شارفت على الانتهاء، وللأسف أنني سأودعكم، ولكن تيقنوا انكم سوف لن تغيبوا عن بالي قط".

وأضاف بلادينو "إذا رجعنا إلى الوراء قليلاً للعام الماضي، فسنجد ان كوردستان قد غيرتني، فاليوم أنا مفعم بمودة عميقة واعجاب بشعب كوردستان، وكيف لنا أن ننسى كرم ضيافتكم واحتضانكم المستمر لي ولرفاقي الأمريكيين".

وتابع بلادينو قائلاً "شكرًا لكم على صداقتكم وذكرياتكم والعمل الهام الذي أنجزناه سوية، شكرًا لكم أيضًا على مشاركتكم لي ثقافتكم المبهرة - فسأفتقد بشكل خاص أكلات الدولمة والكفتة! ستكونون في أيد أمينة، وأعلم أنكم سترحبون بمن سيخلفني ترحيباً حاراً".

ودعا القنصل الى "متابعة منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالقنصلية حيث سنقدم لكم القنصل العام الجديد في أوائل شهر آب"، مبيناً أن "إقليم كوردستان قطع شوطًا طويلاً خلال الثلاثين عامًا الماضية وهناك الكثير من المحطات التي تستحق الفخر بها فالمسيرة الديمقراطية طويلة وشاقة ، لكن الولايات المتحدة ستكون الى جنبكم".

وخاطب القنصل المنتهية أعماله مسؤولي الإقليم قائلاً "سأكون مدافعا عنكم في واشنطن، وإذا دعيت مرة أخرى ، فسأكون على اهبة الاستعداد للعمل على مواصلة تعزيز علاقتنا المتميزة ، فقد كسبتموني صديقًا مدى الحياة"، مبينا أن "الولايات المتحدة وإقليم كوردستان هما أفضل معاً وسيبقيان كذلك".